Они не стареют: стало известно, какую пластику делали себе Повалий и Ротару

Ответ о вечной молодости знает пластический хирург Сергей Дербак. Он уверен, что звезды очень часто "ложатся под нож", чтобы оставаться привлекательными и молодыми.

Пластика Таисии Повалий

Медик прокомментировал внешность певицы Таисии Повалий, которая уехала из Украины в Россию. В молодости у нее было круглое лицо, а сейчас хирурги сделали ей непропорциональный с лицом подбородок.

"Я думаю, что Таисия Повалий сделала себе большое количество инъекций в подбородок и в нижнюю челюсть - или протезирование достаточно большим имплантом. За счет этого ее лицо приобрело четко очерченные контуры", - рассказал Сергей Дербак.

Так выглядела Таисия Повалий в 20 лет (Скриншот)

Что себе делала София Ротару

Моложе всех в свои 73 года выглядит София Ротару. Она мало изменилась со времен молодости, и это произошло за счет удачной подтяжки лица, считает хирург. Внешность артистки - пример для подражания и эталон красоты в таком возрасте.

"Она - пример того, как нужно делать эту процедуру. Техника соблюдена идеально, и ко мне даже время от времени приходят женщины, просят сделать им так же", - рассказал эксперт.