Вони не старіють: стало відомо, яку пластику робили собі Повалій і Ротару

Відповідь про вічну молодість знає пластичний хірург Сергій Дербак. Він упевнений, що зірки дуже часто "лягають під ніж", щоб залишатися привабливими і молодими.

Пластика Таїсії Повалій

Медик прокоментував зовнішність співачки Таїсії Повалій, яка виїхала з України в Росію. В молодості у неї було кругле обличчя, а зараз хірурги зробили їй непропорційне з обличчям підборіддя.

"Я думаю, що Таїсія Повалій зробила собі велику кількість ін'єкцій в підборіддя і в нижню щелепу - або протезування досить великим імплантом. За рахунок цього її обличчя набуло чітко окреслених контурів", - розповів Сергій Дербак.

Так виглядала Таїсія Повалій у 20 років (Скріншот)

Що собі робила Софія Ротару

Молодше за всіх у свої 73 роки виглядає Софія Ротару. Вона мало змінилася з часів молодості, і це сталося шляхом вдалої підтяжки обличчя, вважає хірург. Зовнішність артистки - приклад для наслідування і еталон краси в такому віці.

"Вона - приклад того, як потрібно робити цю процедуру. Техніка дотримана ідеально, і до мене навіть час від часу приходять жінки, просять зробити їм так само", - розповів експерт.