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Они не стареют: стало известно, какую пластику делали себе Повалий и Ротару

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Вторник 27 июля 2021 13:46
Они не стареют: стало известно, какую пластику делали себе Повалий и Ротару Какие операции по внешности делали себя звезды (facebook.com.fantpovaliy)
Автор: Людмила Жукова

Некоторые звезды шоу-бизнеса выглядят после 40 лет моложе, чем в 30. Таким примером можно назвать Таисию Повалий и Софию Ротару.

Как им это удается рассказали журналисты "Викриття" на канале Live.

Ответ о вечной молодости знает пластический хирург Сергей Дербак. Он уверен, что звезды очень часто "ложатся под нож", чтобы оставаться привлекательными и молодыми.

Пластика Таисии Повалий

Медик прокомментировал внешность певицы Таисии Повалий, которая уехала из Украины в Россию. В молодости у нее было круглое лицо, а сейчас хирурги сделали ей непропорциональный с лицом подбородок.

"Я думаю, что Таисия Повалий сделала себе большое количество инъекций в подбородок и в нижнюю челюсть - или протезирование достаточно большим имплантом. За счет этого ее лицо приобрело четко очерченные контуры", - рассказал Сергей Дербак.

Они не стареют: стало известно, какую пластику делали себе Повалий и РотаруТак выглядела Таисия Повалий в 20 лет (Скриншот)

Что себе делала София Ротару

Моложе всех в свои 73 года выглядит София Ротару. Она мало изменилась со времен молодости, и это произошло за счет удачной подтяжки лица, считает хирург. Внешность артистки - пример для подражания и эталон красоты в таком возрасте.

"Она - пример того, как нужно делать эту процедуру. Техника соблюдена идеально, и ко мне даже время от времени приходят женщины, просят сделать им так же", - рассказал эксперт.

Как мы писали ранее, Ирина Билык рассказала о своих пластических операциях.

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Ротару Таисия Повалий
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