Вони не старіють: стало відомо, яку пластику робили собі Повалій і Ротару
Деякі зірки шоу-бізнесу виглядають після 40 років молодше, ніж в 30. Таким прикладом можна назвати Таїсію Повалій і Софію Ротару.
Як їм це вдається розповіли журналісти" Викриття " на каналі Live.
Відповідь про вічну молодість знає пластичний хірург Сергій Дербак. Він упевнений, що зірки дуже часто "лягають під ніж", щоб залишатися привабливими і молодими.
Пластика Таїсії Повалій
Медик прокоментував зовнішність співачки Таїсії Повалій, яка виїхала з України в Росію. В молодості у неї було кругле обличчя, а зараз хірурги зробили їй непропорційне з обличчям підборіддя.
"Я думаю, що Таїсія Повалій зробила собі велику кількість ін'єкцій в підборіддя і в нижню щелепу - або протезування досить великим імплантом. За рахунок цього її обличчя набуло чітко окреслених контурів", - розповів Сергій Дербак.
Так виглядала Таїсія Повалій у 20 років (Скріншот)
Що собі робила Софія Ротару
Молодше за всіх у свої 73 роки виглядає Софія Ротару. Вона мало змінилася з часів молодості, і це сталося шляхом вдалої підтяжки обличчя, вважає хірург. Зовнішність артистки - приклад для наслідування і еталон краси в такому віці.
"Вона - приклад того, як потрібно робити цю процедуру. Техніка дотримана ідеально, і до мене навіть час від часу приходять жінки, просять зробити їм так само", - розповів експерт.
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