Стареет тетка: Ани Лорак ужаснула сеть внешним видом

Ани Лорак нарвалась на жесткую критику пользователей
Ани Лорак опубликовала часть видеоклипа на песню "Я тебя ждала" и нарвалась на жесткую критику. Соответствующую запись можно просмотреть на странице исполнительницы в социальной сети Instagram.
Известная певица, которая на данный момент работает и живет в России, показала поклонникам фрагмент из клипа, премьера которого состоится 16 апреля.
Подписчики отреагировали на увиденное неоднозначно. Многие посчитали, что пластика испортила артистку и добавила ей лет. Также один из комментаторов отметил, что Лорак похожа на Леонтьева:
Напомним, после развода со своим мужем Муратом Налчаджиоглу появились слухи, что Лорак начала отношения с коллегой по сцене. А эксперты уже строят догадки, смогут ли дети звездной пары помешать развитию их отношений.
Кроме того, Ани Лорак и Сергей Лазарев регулярно сознательно или бессознательно подогревают эти разговоры совместными поездками на курорты и милыми фотографиями.