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Уже не дружба: раскрыта тайна Ани Лорак и Лазарева

STYLERПерсоны    29.03.2019 - 13:16
Уже не дружба: раскрыта тайна Ани Лорак и Лазарева
Ани Лорак и Сергей Лазарев (коллаж РБК-Украина)

Роман Ани Лорак и Сергея Лазарева прокомментировала семейный психолог

Ани Лорак и Сергей Лазарев испытывают друг к другу уже не просто дружественные чувства. Постепенно между ними действительно зарождаются романтические отношения, о которых в последнее время так много говорят поклонники артистов.

Семейный психолог Анна Хныкина рассказала, что же на самом деле связывает Ани Лорак и Сергея Лазарева и дала ответ на волнующий многих вопрос: почему звезды еще до сих пор не вместе.

По словам психолога, сейчас у Каролины и Сергея много точек для соприкосновения, чтобы дружить. Но эти точки - общие интересы, увлечения, взгляды - обусловлены их профессией.

Если обратить внимание на то, что Лорак и Лазарев - яркие, ухоженные, с высокой самооценкой - тянутся друг к другу (они ведь действительно ездят вместе отдыхать и публикуют совместные фото в социальных сетях, на вечеринках сидят за одним столиком и тому подобное), то они "симпатичны друг другу и наслаждаются общением".

"Судя по тому, как развиваются события, между ними уже не дружба, но еще и не роман. Они создали великолепный фундамент и только от Сергея и Ани зависит - построят они на нем любовь или нет", - отмечает Хныкина.

 

Ани Лорак и Сергей Лазарев (фото: instagram.com/lazarevsergey)

В то же время российская таролог и экстрасенс, которая рассказывает о личной жизни звезд шоу-бизнеса, рассказала, что Ани Лорак не любит Сергея Лазарева и уж точно не состоит с ним в отношениях.

Кроме того, не так давно роман двух звезд прокомментировали и в окружении самой Лорак. Источник, приближенный к украинской певице, отметил, что Ани Лорак и Лазарев "очень хорошие друзья". А все разговоры в СМИ у Каролины называют "больными фантазиями".

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