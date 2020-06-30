ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Starbucks в Украине: киевлян снова "обломали"

STYLERЖизнь    30.06.2020 - 23:10
Starbucks в Украине: киевлян снова "обломали"
Starbucks не будет открывать кофейни в Украине (фото: pixabay.com)

Сеть кофеен Starbucks не будет открывать свои заведения в Украине

Во вторник, 30 июня, в украинских СМИ появилась информация о том, что сеть кофеен Starbucks наконец-то появится в Украине. При этом первые заведения откроются 20 июля в Киеве, но это неправда. В Starbucks опровергли эту информацию.

Ряд украинских медиа получила рассылку от якобы украинского подразделения Starbucks, в которой говорилось об открытии трех кофеен в столице Украины. При этом в представительстве Starbucks в Европе, Африке и на Ближнем Востоке заявили, что на рынок Украины компания не выходит.

"Мы всегда ищем возможность поделиться с потребителями опытом Starbucks. Но мы можем подтвердить, что эти сообщения не соответствуют действительности. Сейчас у нас нет планов открытия кафе в Украине", - сообщили в Starbucks на запрос "The Village Украина".

Стоит отметить, что компании уже не впервые приходится опровергать информацию о выходе на рынок Украины. Ранее она уже это делала в 2018 году.

Starbucks является крупнейшей по количеству кофеен сетью в мире. По состоянию на май 2020 года Starbucks работает в 79 странах и территорий на шести континентах. Больше всего кофеен сети открыто в США – 13 352. В Европе первое место по количеству кофеен Starbucks занимает Великобритания – 884.

Напомним, названы напитки, которыми нельзя утолять жажду.

Ранее мы писали о том, как теперь работает кафе в Хмельницком, где пил кофе Зеленский.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины УкраинаКомпания
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь