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Названы напитки, которыми нельзя утолять жажду: будет поражение почек и обезвоживание

STYLERЖизнь    22.06.2020 - 08:03
Названы напитки, которыми нельзя утолять жажду: будет поражение почек и обезвоживание
Напитки, которыми нельзя утолять жажду (фото: pixabay)

Ученые рассказали, что некоторые напитки нельзя пить в жару

Ученые назвали напитки, которыми ни в коем случае нельзя утолять жажду в жаркое время. Речь идет о всевозможных сладких напитках - от газировки, кофе с сахаром до фруктового сока, в который часто щедро добавляют глюкозу.

Исследователи из США пришли к выводу, что злоупотребление такими напитками может привести к тому, что обезвоживание организма усилится, а работа почек будет нарушена. Результаты экспериментов были опубликованы в научном журнале American Journal of Physiology.

Так, после ряда тестов выяснилось, что группа, употреблявшая напитки с добавлением фруктозы и глюкозы, страдала от обезвоживания и поражения почек.

Кроме того, увлечение сладкими напитками может привести к еще одной серьезной проблеме нашего времени - ожирению.

Ранее специалисты рассказали, что есть и пить, чтобы оставаться здоровыми и чувствовать себя хорошо. Интересно, что одной из рекомендаций является добавить в воду немножко соли, если потоотделение слишком сильное.

Ученые также назвали самый вредный молочный напиток для детей, который нужно исключить из рациона, несмотря даже на то, что малыши его очень любят.

Также мы писали, какими продуктами алкоголь закусывать нельзя, ведь они "убьют" печень и желудок.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины здоровьенапитки
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