"Стануть мучениками": Антін Мухарський пояснив, чому не можна виганяти московських попів силою

Чому не варто виганяти московських попів під автоматами

СБУ активно взялася за перевірку церков та монастирів, які підпорядковуються московському патріархату. Проте силовий варіант вирішення ситуації може "зіграти на руку" священнослужителям.

"Московські попи мріють, щоб прийшли хлопці з автоматами, в балаклавах і викинули їх з лаври. Тоді вони стануть мучениками. Християнство жалує тих, хто піддається гнобленню. Будь-які силові дії на адресу московських попів і монахів у їхній парадигмі буття будуть підтвердженням власної правоти. Возведуть себе в ранг святих і будуть молитися", - розповів артист.

Мухарський також додає, що УПЦ МП завжди вправно маніпулює та перекручує факти. А це - домінуюча риса росіян.

"УПЦ МП є монопольною організацією, яка володіє правом на брехню, маніпуляції, перекручення всього і перевертання з ніг на голову. І Москва - це царство сатани, а він - батько брехні. І в природі московитів закладена брехня", - додав шоумен.

Розв'язувати питання з московським патріархатом в Україні можна законно на державному рівні, вважає Антін.

"Єдина можлива метода їх позбутись - закон про охорону державних пам'яток, які належать до історичної спадщини ЮНЕСКО. До них відноситься і Києво-Печерська лавра. Її за наказом Януковича віддали на скількись там років в оренду в УПЦ МП", - сказав він.

"Тому держава з погляду на терористичну небезпеку цих попів має розірвати договір на оренду і Почаївської, і Святогірської і Києво-Печерської лавр. Це законний метод - держава повертає свої пам'ятки, які можуть стати туристичними об'єктами", - підсумував Мухарський.

Повне інтерв'ю з Антіном Мухарським читайте о 19.00 8 грудня на РБК-Україна. У ньому шоумен поділився своїми думками про процеси українізації, "русскій мір" та розповів, які небезпеки чекають наше суспільство після перемоги.