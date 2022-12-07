В Україні до 12 років в'язниці засудили священник УПЦ МП, який передавав росіянам інформацію щодо позицій ЗСУ в Сєвєродонецьку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

СБУ зібрала докази вини двох агентів Кремля, які передавали ворогу інформацію про дислокацію ЗСУ на Луганському напрямку й "здавали" учасників АТО. Одним з поплічників виявився настоятель храму УПЦ МП у Лисичанську. Останній передавав ворогу інформацію про позиції наших воїнів на території міста й в районі Сєвєродонецька. Ворога цікавили подробиці щодо кількості особового складу й військової техніки.

"Також він "повідомляв" агресору про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням", - пише пресслужба.

Священника було затримано ще в квітні поточного року. Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років в'язниці.

"За даними слідства, клірика залучив до співпраці представник російської окупаційної армії під час поїздки до Росії у 2014 році. З того часу на постійному контакті зі священником перебував ватажок одного з терористичних угруповань "ЛНР". Після початку повномасштабного вторгнення настоятель храму збирав та передавав йому дані про підрозділи ЗСУ", - відзначає СБУ.

Також СБУ викрила в Луганській області ще одного зрадника, який також виявився священником УПЦ МП. Він пішов на співпрацю з ворогом добровільно. Перебуваючи на тимчасово окупованій території сходу, колаборант здавав місця перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО.

"За попередніми даними, саме за його "наводкой" рашисти викрали двох українських патріотів. Наразі фігурант переховується від правосуддя на захопленій частині сходу України", - додає СБУ.

Фото: в Україні ув'язнили до 12 років священника УПЦ МП, який "зливав" ворогу позиції ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)