"Станут мучениками": Антин Мухарский объяснил, почему нельзя выгонять московских попов силой

Почему не стоит выгонять московских попов под автоматами

СБУ активно взялась за проверку церквей и монастырей, подчиняющихся московскому патриархату. Однако силовой вариант разрешения ситуации может "сыграть на руку" священнослужителям.

"Московские попы мечтают, чтобы пришли ребята с автоматами, в балаклавах и выбросили их из лавры. Тогда они станут мучениками. Христианство жалует тех, кто подвергается угнетению. Любые силовые действия в адрес московских попов и монахов в их парадигме бытия будут подтверждением их правоты. Возведут себя в ранг святых и будут молиться", - рассказал артист.

Мухарский также добавляет, что УПЦ МП всегда умело манипулирует и извращает факты. А это - доминирующая черта россиян.

"УПЦ МП является монопольной организацией, обладающей правом на ложь, манипуляции, извращение всего и переворачивание с ног на голову. И Москва - это царство сатаны, а он - отец лжи. И в природе московитов заложена ложь", - добавил шоумен.

Разрешать вопрос с московским патриархатом в Украине можно законно на государственном уровне, считает Антин.

"Единственная возможная метода их избавиться - закон об охране государственных памятников, относящихся к историческому наследию ЮНЕСКО. К ним относится и Киево-Печерская лавра. Ее по приказу Януковича отдали на сколько-то лет в аренду в УПЦ МП", - сказал он.

"Поэтому государство с точки зрения на террористическую опасность этих попов должно расторгнуть договор на аренду и Почаевской, и Святогорской и Киево-Печерской лавр. Это законный метод - государство возвращает свои достопримечательности, которые могут стать туристическими объектами", - подытожил Мухарский.

Полное интервью с Антином Мухарским читайте в 19:00 8 декабря на РБК-Украина. В нем шоумен поделился своими мыслями о процессах украинизации, "русском мире" и рассказал, какие опасности ждут наше общество после победы.