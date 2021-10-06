Становится холоднее: синоптики рассказали о погоде в Украине

Погода в Украине сегодня, 6 октября, будет без дождей. При этом температура воздуха потихоньку начинает снижаться во многих областях.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
На западе традиционно теплее всего будет в Закарпатской области, но столбики термометров здесь уже не покажут высокие градусы - только +15+17. Во Львовской, Черновицкой, Волынской и Ровенской областях +13+15. В Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях ожидается +14+16.
В северной части страны также будет прохладней. В Черниговской и Сумской областях +12+14.
В центральных регионах также снижение температуры. В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях +13+15. В Полтавской области +12+14.
На востоке аналогичная ситуация. В Донецкой и Харьковской областях ожидается +12+14, в Луганской - +11+13.
На юге также снижение температуры. В Запорожской, Николаевской и Одесской областях +14+16. В Херсонской области +15+17.
В оккупированном Крыму тоже похолодает. На улице будет +13+15.
В Киеве синоптики обещают +12+14. При этом будет дуть южно-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.
Погода в Украине 6 октября (погодная карта: meteo.gov.ua)
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал погоду на осень.
Ранее синоптики рассказали, ждать ли в октябре раннего снега и морозов.