Становится холоднее: синоптики рассказали о погоде в Украине

На западе традиционно теплее всего будет в Закарпатской области, но столбики термометров здесь уже не покажут высокие градусы - только +15+17. Во Львовской, Черновицкой, Волынской и Ровенской областях +13+15. В Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях ожидается +14+16.

В северной части страны также будет прохладней. В Черниговской и Сумской областях +12+14.

В центральных регионах также снижение температуры. В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях +13+15. В Полтавской области +12+14.

На востоке аналогичная ситуация. В Донецкой и Харьковской областях ожидается +12+14, в Луганской - +11+13.

На юге также снижение температуры. В Запорожской, Николаевской и Одесской областях +14+16. В Херсонской области +15+17.

В оккупированном Крыму тоже похолодает. На улице будет +13+15.

В Киеве синоптики обещают +12+14. При этом будет дуть южно-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Погода в Украине 6 октября (погодная карта: meteo.gov.ua)