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Становится холоднее: синоптики рассказали о погоде в Украине

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Среда 06 октября 2021 06:31
Становится холоднее: синоптики рассказали о погоде в Украине Фото: погода в Украине 6 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

Погода в Украине сегодня, 6 октября, будет без дождей. При этом температура воздуха потихоньку начинает снижаться во многих областях.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На западе традиционно теплее всего будет в Закарпатской области, но столбики термометров здесь уже не покажут высокие градусы - только +15+17. Во Львовской, Черновицкой, Волынской и Ровенской областях +13+15. В Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях ожидается +14+16.

В северной части страны также будет прохладней. В Черниговской и Сумской областях +12+14.

В центральных регионах также снижение температуры. В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях +13+15. В Полтавской области +12+14.

На востоке аналогичная ситуация. В Донецкой и Харьковской областях ожидается +12+14, в Луганской - +11+13.

На юге также снижение температуры. В Запорожской, Николаевской и Одесской областях +14+16. В Херсонской области +15+17.

В оккупированном Крыму тоже похолодает. На улице будет +13+15.

В Киеве синоптики обещают +12+14. При этом будет дуть южно-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Становится холоднее: синоптики рассказали о погоде в Украине

Погода в Украине 6 октября (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал погоду на осень.

Ранее синоптики рассказали, ждать ли в октябре раннего снега и морозов.

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