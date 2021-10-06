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Стає холодніше: синоптики розповіли про погоду в Україні

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Середа 06 жовтня 2021 06:31
Стає холодніше: синоптики розповіли про погоду в Україні Фото: погода в Україні 6 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

Погода в Україні сьогодні, 6 жовтня, буде без дощів. При цьому температура повітря потихеньку починає знижуватися в багатьох областях.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

На заході традиційно найтепліше буде в Закарпатській області, але стовпчики термометрів тут вже не покажуть високі градуси - тільки +15+17. У Львівській, Чернівецькій, Волинській та Рівненській областях +13+15. В Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях очікується +14+16.

У північній частині країни також буде прохолодніше. У Чернігівській та Сумській областях +12+14.

У центральних регіонах також зниження температури. У Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях +13+15. У Полтавській області +12+14.

На сході аналогічна ситуація. У Донецькій і Харківській областях очікується +12+14, в Луганській - +11+13.

На півдні також зниження температури. У Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях +14+16. У Херсонській області +15+17.

В окупованому Криму теж похолодає. На вулиці буде +13+15.

У Києві синоптики обіцяють +12+14. При цьому буде дути південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Стає холодніше: синоптики розповіли про погоду в Україні

Погода в Україні 6 жовтня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував погоду на осінь.

Раніше синоптики розповіли, чи чекати в жовтні раннього снігу і морозів.

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