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Станет только хуже: синоптики рассказали о погоде на вторник

STYLERЖизнь    17.06.2019 - 20:40
Станет только хуже: синоптики рассказали о погоде на вторник
Погода в Украине 18 июня – синоптики прогнозируют грозы и жару (коллаж РБК-Украина)

На вторник синоптики прогнозируют грозы и жару

Погода в Украине 18 июня ухудшится – грозовые ливни накроют больше областей, а температура продолжит расти. Такой прогноз опубликовали синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

Грозовые дожди накроют всю Западную Украину, а также циклон охватит Черкасскую, Кировоградскую, Одесскую и Полтавскую область. Дожди будут идти в течение всего дня и ночи. Во всех регионах на западе нашей страны высока вероятность выпадения сильных ливней, града, грозы и шквалов.

Станет только хуже: синоптики рассказали о погоде на вторник

Погода в Украине 18 июня – синоптики прогнозируют грозы и жару (скриншот)

Уровень тепла в регионах, где ожидаются осадки, останется на том же уровне. На западе нашей страны столбики термометров покажут +25…+29, что немного выше, чем в понедельник. В Киеве температура сохранится – 18 июня ожидается +28… +30 градусов. На Востоке и Юге Украины уровень тепла останется на том же уровне днем – термометры покажут +27… +32 градуса.

Народный прогноз: если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе. С этого дня начинаются самые короткие ночи в году - "воробьиные".

Станет только хуже: синоптики рассказали о погоде на вторник

Погода в Украине 18 июня – синоптики прогнозируют грозы и жару (иллюстративное фото: pixabay.com)

Напомним, синоптик рассказала, где в Украине наступит прохлада.

До этого жуткая гроза превратила Львов в Венецию.

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