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Сегодня в Украине ожидаются грозы

Новости » Общество    17.06.2019 - 10:00
Сегодня в Украине ожидаются грозы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве кратковременные дожди с грозами, днем до +30

Погода в Украине 17 июня в западных и северных областях будет дождливой и с грозами, температура воздуха днем поднимется до +32 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке страны преимущественно солнечно и без осадков, температура воздуха днем от +27 до +31, ночью от +15 до +19. В центральных регионах возможны осадки в Киевской, Винницкой и Житомирской областях, температура воздуха днем будет колебаться от +27 до +30, ночью от +16 до +19. На юге без осадков, температура воздуха днем до +32, ночью до +22. В Крыму без осадков, температура днем от +29 до +31, ночью от +19 до +21.

На западе страны ожидается дождь с грозами, температура воздуха днем поднимется до +29, ночью до +20. В северных областях без осадков лишь в Сумской области, температура днем от +27 до +30, ночью до +18 градусов.

погода

Погода в Киеве на сегодня

В столице 17 июня ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, температура воздуха днем будет колебаться от +28 до +30, ночью от +18 до +20. Ветер западный 3-8 м/сек.

погода

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