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Стане тільки гірше: синоптики розповіли про погоду на вівторок

STYLERЖиття    17.06.2019 - 20:40
Стане тільки гірше: синоптики розповіли про погоду на вівторок
Погода в Україні 18 червня – синоптики прогнозують грози і спеку (колаж РБК-Україна)

На понеділок синоптики прогнозують грози і спеку

Погода в Україні 18 червня погіршиться – грозові зливи накриють більше областей, а температура продовжить рости. Такий прогноз опублікували синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

Грозові дощі накриють всю Західну Україну, а циклон також охопить Черкаську, Кіровоградську, Одеську і Полтавську область. Дощі йтимуть протягом всього дня і ночі. У всіх регіонах на заході нашої країни висока ймовірність випадання сильних злив, граду, грози і шквали.

Стане тільки гірше: синоптики розповіли про погоду на вівторок

Погода в Україні 18 червня – синоптики прогнозують грози і спеку (скріншот)

Рівень тепла в регіонах, де очікуються опади, залишиться на тому ж рівні. На заході нашої країни стовпчики термометрів покажуть +25...+29, що трохи вище, ніж у понеділок. У Києві температура збережеться – 18 червня очікується +28... +30 градусів. На Сході і Півдні України рівень тепла залишиться на тому ж рівні вдень термометри покажуть +27... +32 градуси.

Народний прогноз: якщо в цей день сонце парить і тиша в повітрі, можна готуватись до грози. З цього дня розпочинаються найкоротші ночі в році - "горобині".

Стане тільки гірше: синоптики розповіли про погоду на вівторок

Погода в Україні 18 червня – синоптики прогнозують грози і спеку (ілюстративне фото: pixabay.com)

Нагадаємо, синоптик розповіла, де в Україні настане прохолода.

До цього страшна гроза перетворила Львів на Венецію.

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