Повезет не всем: синоптик рассказала, где в Украине наступит прохлада

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Некоторые области накроет жуткими ливнями, грозами и градом

Погода в Украине в начале лета шокировала жителей рекордами температурного режима и как сообщает синоптик Наталка Диденко, долгожданная прохлада уже пришла в страну, но повезет далеко не всем. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине во вторник, 18 июня, принесет прохладу жителям западных областей, также ожидается небольшое понижение температуры воздуха на севере и в центральных областях. Южные и восточные области будут охвачены сухим и жарким воздухом.

"Жара в Украине, по предварительным прогнозам, ослабнет с 25 июня. Температура воздуха упадет примерно до +23 +29 градусов. А пока, 18 июня, ожидается снова +29 +34 градуса, на Западе +23 +29 градусов", - сообщила синоптик.

Часть Украины во вторник будет охвачена грозами и ливнями, также возможно усиление ветра и град.

"Локальные дожди с грозами завтра, во вторник, возможны на юго-западе Украины, а также вдоль полосы Винницкая - Черкасская - Полтавская области к Сумской области. Эти кратковременные дожди ненадолго освежат воздух, но могут переходить и в сильный ливень и грозу – внимательно! Остальные территории – в сухой погоде", - добавила Диденко.

Она рассказала, что в Киеве 18 июня будет жарко и вероятность дождя небольшая.

"В Киеве 18 июня – жара, около 30 градусов. Вероятность дождя невелика. В столице, по предварительным прогнозам, ослабление жары, ощутимое, предполагается 25 июня", - написала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что жуткая гроза превратила Львов в Венецию.

А также рассказывали о том, что синоптики сообщили о том, где будет свирепствовать погода.