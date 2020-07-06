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Станет еще жарче: синоптики предупредили об опасных температурах

STYLERЖизнь    06.07.2020 - 07:31
Станет еще жарче: синоптики предупредили об опасных температурах
Погода в Украине 6 июля (фото: canva.com)

Погода в Украине будет аномально жаркой в южных и восточных областях

Погода в Украине 6 июля отметится аномально высокими показателями тепла – в южных и восточных регионах уровень жары достигнет +35… +38 градусов. Аномально высокие показатели тепла будут наблюдаться в более чем 10 областях. Также уровень тепла поднимется и на остальных территориях Украины, однако температуры будут более щадящими.

В обновленном прогнозе Укргидрометцентра говорится, что в западных и центральных областях температуры редко будут выходить за рамки +26… +33 градусов. Жара с востока и юга постепенно переходит на центральные и северные области, поэтому там – до +34 градусов. Жарче всего 6 июля будет на юге и востоке Украины, где уровень тепла поднимется до +33… +38 градусов.

При этом синоптики уточняют, что небо в течение всего дня будет оставаться ясным с переменной облачностью. При этом жара может чувствоваться еще сильнее за счет отсутствия ветра. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 3-8 м/с по всей Украине.

Станет еще жарче: синоптики предупредили об опасных температурах

Погода в Украине 6 июля будет аномально жаркой (карта: meteo.gov.ua)

Из-за жары и отсутствия осадков будет сохраняться высокий уровень пожароопасности в регионах с высокими показателями тепла.

Напомним, что ранее главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.

Стоит напомнить, что ранее мы писали, в какие области вернется жаркая погода.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины ГидрометцентрсиноптикиПогода
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