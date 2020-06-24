Дожди начнут уходить: в какие области вернется жара

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Синоптик рассказала, какую погоду ждать 25 июня, в четверг

Погода в Украине в четверг, 25 июня обещает быть жаркой и по-летнему знойной. Дожди будут постепенно отступать, но исключения составляют - Карпаты, Прикарпатье и Буковина. Там осадки еще будут продолжаться. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

"Западная часть Украины, а особенно та, которая сейчас больше всех интересует - Карпаты, Прикарпатье, Буковина - завтра снова в дождях. Соответственно гидрологическая ситуация остается сложной и опасной. Без особой необходимости не стоит ехать в эти районы, разве что с миссией разумной конструктивной помощи", - предупредила Диденко.

Большая часть Украины 25-го июня будет находиться в сухой погоде, особых дождей с грозами не прогнозируется.

Температура воздуха ожидается в пределах + 26 + 30 градусов, на западе Украины + 23 + 27 градусов.

В Киеве будет жарко и солнечно, без осадков. Температура воздуха достигнет +30 градусов.

"Паводки из-за продолжительных дождей на западе Украины уже наделали беды, повреждены дороги, разрушены мосты, села оказываются в изоляции, есть даже человеческие жертвы. К сожалению, пока длительного сухого периода и полного прекращения осадков не видно", - сообщила синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о наводнении на западе в ближайшие три дня.

А также сообщали о том, что в Украине начнет холодать в ближайшие дни и мы писали, в каких областях ожидать непогоду.

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Автор: Людмила Жукова