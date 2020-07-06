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Буде ще спекотніше: синоптики попередили про небезпечні температури

STYLERЖиття    06.07.2020 - 07:31
Буде ще спекотніше: синоптики попередили про небезпечні температури
Погода в Україні 6 липня (фото: canva.com)

Погода в Україні буде аномально спекотною в південних і східних областях

Погода в Україні 6 липня відзначиться аномально високими показниками тепла – в південних і східних регіонах рівень спеки досягне +35... +38 градусів. Аномально високі показники тепла будуть спостерігатися в більш ніж 10 областях. Також рівень тепла підніметься і на інших територіях України, проте температури будуть більш щадними.

В оновленому прогнозі Укргідрометцентру говориться, що в західних і центральних областях температура рідко будуть виходити за рамки +26... +33 градусів. Спека зі сходу і півдня поступово переходить на центральні та північні області, тому там – до +34 градусів. Найспекотніше 6 липня буде на півдні та сході України, де рівень тепла підніметься до +33... +38 градусів.

При цьому синоптики уточнюють, що небо протягом усього дня буде залишатися ясним з мінливою хмарністю. При цьому спека може відчуватися ще сильніше за рахунок відсутності вітру. Синоптики прогнозують пориви вітру до 3-8 м/с по всій Україні.

Буде ще спекотніше: синоптики попередили про небезпечні температури

Погода в Україні 6 липня буде аномально спекотною (карта: meteo.gov.ua)

Через спеку та відсутність опадів зберігатиметься високий рівень пожежонебезпеки в регіонах з найвищими показниками тепла.

Нагадаємо, що раніше головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.

Варто нагадати, що раніше ми писали, у які області повернеться спекотна погода.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України ГідрометцентрсиноптикиПогода
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