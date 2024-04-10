Стане кращою за чорнозем! Як зробити землю більш родючою без добрив

Всі городники мріють про щедрий і корисний врожай. Проте дехто забуває, що зробити землю на присадибній ділянці чи городі більш родючою цілком реально без спеціальних добрив.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: SuperDachnik.com.ua, SuperAgronom.com, "Порадниця", "На Пенсії".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як саме можна покращити якість ґрунту.

Змінити структуру

Один із найпростіших способів поліпшення ґрунту - перекопування, або ж щорічна оранка. Цей процес корисний для будь-яких культурних рослин, адже збільшує повітропроникність землі.

Перекопувати садову ділянку чи город радять навесні, а також до настання сезону дощів восени.

Якщо потрібно збільшити вміст мінеральних частинок, агрономи пропонують перед перекопуванням розсипати на ділянці товчену цеглу, попередньо просіяну крізь велике сито.

При повторенні цієї процедури впродовж кількох років, структуру ґрунту (особливо глинистого) можна поліпшити до відмінних показників.

Якщо у землі занадто багато глини - можна вносити в неї також пісок (у приблизному розрахунку одного відра на квадратний метр), або ж золу.

У випадку, коли ґрунт навпаки занадто піщаний, можна вдатися до так званого глинування - внесення сухої порошкової глини.

Перекопана земля корисна для всіх рослин (ілюстрація: pixabay.com)

Підготувати компост

Внаслідок розкладання органічних речовин мікроорганізмами утворюються природні органічні добрива - компост.

Для його "виготовлення" використовують відходи рослинництва (бур'ян, листя, зіпсовані овочі та фрукти), деякі види сміття, відходи м'ясного виробництва та навіть фекалії.

Для цього наявну масу "відходів" складають у великі купи або спеціальні резервуари з доброю вентиляцією. Періодично їх поливаючи необхідно дочекатись, допоки вони "перебродять" і перетворяться на корисне добриво.

Цей процес може тривати від кількох тижнів до кількох років (залежно від сировини).

Готовий компост має запах та колір землі. Він поліпшує структуру та якість ґрунту, а також сприяє розмноженню дощових червів, діяльність яких дуже корисна для рослин.

Компост можна "збирати" в будь-який сезон (ілюстрація: pixabay.com)

Засіяти сидерати

Покращити якість ґрунту допомагають також спеціальні й правильно підібрані рослини - сидерати (ячмінь, амарант, соняшник, календула, ріпак, гірчиця, суріпиця, різноманітні бобові, злакові, гречані й навіть водолисті).

Їх радять сіяти для того, щоб вони:

сприяли розпушуванню землі своїми довгими коренями

"витягували" з глибини ґрунту корисні речовини

утримували ці корисні речовини у верхніх шарах землі

Крім того, такі рослини використовують для одержання гумусу, який найкраще виробляється у добре зволоженому ґрунті (саме тому навіть зрізані рослини слід час від часу поливати).

Конюшина збагачує грунт азотом, структурує та зміцнює землю (ілюстрація: pixabay.com)

Використати солому

Зазвичай отримати щедрий урожай на недостатньо родючій землі непросто. Якщо використовувати спеціальні добрива ви не хочете, можна спробувати "народний лайфхак" - солому.

Її вартість зазвичай не захмарна, водночас ефективність - висока, адже у її складі є всі елементи, необхідні для росту та розвитку сільськогосподарських рослин.

За словами експертів, 1 тонна соломи містить стільки ж корисних речовин, як і 3 тонни гною (целюлозу, азот, фосфор, калій, сірку, мідь, бор, марганець тощо).

Крім того, солому часто використовують для того, щоб поліпшити важкий ґрунт і зробити землю легшою та більш пухкою.

Для запуску процесів мінералізації та розкладання вносити солому потрібно прямо в ґрунт - на глибину щонайменше 10 см. Як добриво її можна використовувати після повного розкладання.

З часом солома перетворюється на природнє добриво (ілюстрація: pixabay.com)

Дати "відпочити"

У здоровій землі живуть тисячі мікроорганізмів, які гинуть і віддають їй накопичені органічні речовини. Така земля здатна не тільки живити рослини, але й відновлювати свою родючість.

Саме тому городники радять регулярно давати землі "відпочивати".

Залишати ту чи іншу ділянку у спокої, щоб вона буквально захищала себе шаром свіжого дерну, в якому органічні речовини будуть накопичуватись без внесення будь-яких добрив.