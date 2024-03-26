Полийте цієї сумішшю свою розсаду і шкідники не матимуть жодних шансів

Немає нічого кращого за помідори, перець чи кабачки з власного городу. Щоб мати можливість протягом сезону насолоджуватися стиглими та смачними овочами, подбайте про розсаду вже зараз.

Яке добриво можна дати розсаді проти шкідників, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання PrzyślijPrzepis.

Що потрібно для добрива

Кінець березня - початок квітня - "останній дзвінок", щоб подбати про стан своєї розсади. Рослина (як листя, так і субстрат) буде живитися сумішшю, яку ви можете приготувати всього за 1 хвилину.

Полийте розсаду водою з двома спеціями, і сезон для помідорів та інших овочів буде виключно вдалим. Шкідників також не буде.

Як доглядати за городом у березні?

Рубіж березня і квітня на городі - час оновлення, прибирання, а разом з тим і останній дзвінок для підготовки розсади овочів до подальшої посадки. Незабаром можна буде висаджувати розсаду в грунт або на відкритому повітрі, або в теплиці.

Ще можна сіяти в контейнери насіння томатів і перцю, а також насіння цвітної капусти, брокколі і салату. Наразі можна сіяти в грунт більш стійкі до зміни погодних умов овочі: моркву, цибулю, петрушку, горох, кріп і редис. Також це вдалий час для підготовки грядок на городі. Розпушіть і вирівняйте ґрунт і розсипте компост для живлення ґрунту.

Також приготуйте саморобні добрива для розсади, яку незабаром висадите на город, теплицю або горщики на балкон. Ніжна розсада, як і дорослі овочі, може стати мішенню попелиці, слимаків та інших шкідників.

Як діє добриво зі спецій для розсади?

Для його приготування знадобиться 1 чайна ложка кориці, 1 чайна ложка меленого гострого перцю і 1 літр теплої кип'яченої води.

Кориця зміцнить коріння, захистить розсаду від бактерій і грибків, захистить їх від цвілі. Спеція має сильні антибактеріальні, протизапальні та протигрибкові властивості також для нас. Спрей з корицею також відлякує комарів, мурах, кротів і зайців.

Своїм смаком мелений гострий перець зобов'язаний капсаїцину. Ця речовина ефективно відлякує шкідників. На відміну від нас, комахи не виносять гострих добавок. Інші тварини в природі теж не ласують гострим перцем, вважаючи його загрозою. Мелений гострий перець відлякує тлю, а також павутинного кліща, білокрилку і навіть зайців, мишей і оленів - це важливо на пізніх етапах росту рослин.

Як зробити і використовувати добриво для розсади?

У велику банку налийте 1 літр теплої кип’яченої води і додайте по 1 чайній ложці кориці і меленого гострого перцю. Перемішайте, закупорте і поставте в темне місце на 24 години.

Кілька разів перемішайте суміш протягом 24 годин - просто збовтайте. Наступного дня процідіть суміш через марлю і перелийте добриво в пульверизатор.

Обприскуйте ним листя і субстрат кожні 2 тижні в помірній кількості. Субстрат повинен бути вологим, але не мокрим.