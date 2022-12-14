Стан хворого на розлад мови Брюса Вілліса погіршився: чи повернеться зірка до фільмів

Що відомо про хворобу зірки

У березні 2022 року колишня дружина актора Демі Мур та їхні спільні діти заявили, що Брюс Вілліс припиняє свою кар'єру в кіно через афазію - захворювання, що впливає на мовлення людини.

Повідомляють, що знаменитість не може багато сказати, а також не розуміє, що говорять йому інші. У зв'язку з цим цілодобово з ним перебуває його родина.

Брюс Вілліс із доньками та дружиною (фото: instagram.com/brucewillisbw)

"Бувають дні, коли вони бачать проблиски старого Брюса, але вони короткі й нечасті", - розповіли у виданні.

Сім'я актора сподівається провести зимові свята та канікули з татом.

"Дівчата не можуть уявити собі Різдво без Брюса. Мені було боляче бачити, як йому стає гірше. Старші дівчата сумують за старим Брюсом - тим, хто раніше дражнив їх щодо їхніх хлопців і давав їм непрохані поради", - розповідає його дружина Емма.

Наразі очевидно, що найближчим часом улюбленець мільйонів не повернеться на кіноекрани, проте якщо його стан покращиться, все можливо.

Поки невідомо, чи продовжить Брюс кар'єру в кіно (фото: instagram.com/brucewillisbw)