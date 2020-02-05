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В Стамбуле самолет с пассажирами загорелся и развалился на части: фото и видео

STYLERЖизнь    05.02.2020 - 21:01
В Стамбуле самолет с пассажирами загорелся и развалился на части: фото и видео
Крушение самолета в Турции (фото: коллаж РБК-Украина)

В Турции пассажирский самолет загорелся и развалился

Крушение самолета в Турции произошло сегодня, 5 февраля, в Стамбуле. Во время посадки в аэропорту "Сабиха Гекчен" самолет выехал за пределы посадочной полосы и врезался в ограждение. После этого авиасудно загорелось и развалилось на две части.

По данным местных СМИ, при посадке на самолете произошло возгорание, и именно это стало причиной дальнейших событий. Все пассажиры самолета были эвакуированы.

В Стамбуле самолет с пассажирами загорелся и развалился на части: фото и видео

Крушение самолета в Турции (фото: twitter.com/yunuspaksoy)

После инцидента 52 человека были госпитализированы. При этом на борту самолета компании Pegasus Airlines находилось 177 человек, включая 6 членов экипажа. Самолет выполнял рейс из Измира в Стамбул.

В Стамбуле самолет с пассажирами загорелся и развалился на части: фото и видеоВ Стамбуле самолет с пассажирами загорелся и развалился на части: фото и видеоВ Стамбуле самолет с пассажирами загорелся и развалился на части: фото и видеоВ Стамбуле самолет с пассажирами загорелся и развалился на части: фото и видео

Крушение самолета в Турции (фото: twitter.com/ChinaDaily)

Министр транспорта Турции заявил, что по одной из версий, причиной аварии является слишком жесткая посадка авиасудна.

Крушение самолета в Турции (видео: YouTube)

Напомним, что американское издание The New York Times воспроизвело смертельный рейс самолета МАУ в Иране, который был сбит силами противовоздушной обороны Ирана после 7 минут полета.

Ранее сообщалось о том, что крушение украинского Boeing 737 стало самой масштабной авиакатастрофой Украины, в которой погибло 180 человек - все пассажиры и члены экипажа. Данный самолет осуществлял по 3-4 перелета в день. Самолет направлялся в Киев и должен был приземлиться в 7:30.

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