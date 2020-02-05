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У Стамбулі літак з пасажирами загорівся і розвалився на частини: фото та відео

STYLERЖиття    05.02.2020 - 21:01
У Стамбулі літак з пасажирами загорівся і розвалився на частини: фото та відео
Катастрофа літака в Туреччині (фото: колаж РБК-Україна)

У Туреччині пасажирський літак загорівся і розвалився

Катастрофа літака в Туреччині відбулася сьогодні, 5 лютого, в Стамбулі. Під час посадки в аеропорту "Сабіха Гекчен" літак виїхав за межі посадкової смуги і врізався в огорожу. Після цього авіасудно загорілося і розвалилося на дві частини.

За даними місцевих ЗМІ, при посадці на літаку сталася пожежа, і саме це стало причиною подальших подій. Всі пасажири літака були евакуйовані.

У Стамбулі літак з пасажирами загорівся і розвалився на частини: фото та відео

Катастрофу літака в Туреччині (фото: twitter.com/yunuspaksoy)

Після інциденту 52 людини були госпіталізовані. При цьому на борту літака компанії Pegasus Airlines знаходилось 177 осіб, включаючи 6 членів екіпажу. Літак виконував рейс з Ізміра в Стамбул.

У Стамбулі літак з пасажирами загорівся і розвалився на частини: фото та відеоУ Стамбулі літак з пасажирами загорівся і розвалився на частини: фото та відеоУ Стамбулі літак з пасажирами загорівся і розвалився на частини: фото та відеоУ Стамбулі літак з пасажирами загорівся і розвалився на частини: фото та відео

Катастрофу літака в Туреччині (фото: twitter.com/ChinaDaily)

Міністр транспорту Туреччини заявив, що за однією з версій, причиною аварії є занадто жорстка посадка авіасудна.

Катастрофу літака в Туреччині (відео: YouTube)

Нагадаємо, що американське видання The New York Times відтворило смертельний рейс літака МАУ в Ірані, який був збитий силами протиповітряної оборони Ірану після 7 хвилин польоту.

Раніше повідомлялося про те, що крах українського Boeing 737 став наймасштабнішою авіакатастрофою України, в якій загинуло 180 чоловік - всі пасажири і члени екіпажу. Даний літак здійснював по 3-4 перельоти в день. Літак прямував до Києва і повинен був приземлитися в 7:30.

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