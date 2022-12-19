Стало відомо, скільки українців хочуть святкувати Різдво 25 грудня

Скільки українців хочуть святкувати Різдво 25 грудня

Цьогоріч ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня підтримують 44% опитаних. Торік таких було 26%. Проти перенесення - 31%, минулого року їх було аж 58%. Ще 23% опитаних українців відповіли, що їм байдуже до цього питання.

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва серед мешканців заходу та Києва. Майже половина православних християн хочуть святкувати народження Христа саме у грудні. Значна кількість прихильників цієї ідеї спостерігається і серед греко-католиків.

Переважна більшість жителів півдня та сходу України не підтримує ідею перенесення дати святкування Різдва.

Опитування також показало, що за рік зросла збільшилась кількість українців, які відзначають Різдво лише 25 грудня. Зараз їх частка становить 11%, торік було - 4%. Також чверть опитаних святкують обидві дати Різдва, минулого року цей показник був нижчим і становив 18%.

Результати опитування щодо дати святкування Різдва (Скриншот)

При цьому 55% опитуваних відповіли, що святкуватимуть Різдво 7 січня, а 8% взагалі не відзначатимуть це свято.

Нагадаємо, що раніше українські священники дозволили святкувати Різдво та проводити церковні літургії 25 грудня та 7 січня. Також очільники церков не проти перейти на новий календар свят, але для цього потрібно узгодити усі дати між парафіями. Також це рішення мають підтримати віряни та державний апарат, аби врегулювати вихідні на церковні свята.