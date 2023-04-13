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Стало відомо, скільки "Динамо" зібрало коштів на благодійних матчах Match for peace

Серія благодійних матчів "Match for peace" стартувала рік тому (фото: fcdynamo.com)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд братів Суркісів до річниці початку проведення благодійних матчів Match for peace та концертів Save Ukraine прозвітував про зібрані кошти.

Про це йдеться на сторінці фонду в Instagram.

"Рік тому стартувала наша серія благодійних матчів "Match for peace" та концертів "Save Ukraine". Тоді головною метою для нас було інформування міжнародної спільноти про жахливу війну, яка прийшла на нашу землю. Не менш важливо, що дякуючи підтримці вболівальників зі свого світу за 15 матчів і два концерти було зібрано понад 50 000 000 гривень фінансової допомоги, що була перерахована на потреби Міністерства соціальної політики для допомоги Україні та українцям, які постраждали від війни з російським агресором", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що у співпраці з фандрейзинговою платформою UNITED 24, на кошти, зібрані під час благодійних телемарафонів Save Ukraine в Берліні та Амстердамі, було відновлено зруйноване відділення Чернігівської лікарні №3 та придбані сучасні рентген-апарати, що вже працюють в режимі реального часу у харківських лікарнях та допомагають лікарям бачити, де саме застряг уламок від снаряда у пораненого та дістати його.

Раніше ми розповідали про загибель на фронті українського чемпіона із легкої атлетики Ігоря Дорошенка.

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