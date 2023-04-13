Стало известно, сколько "Динамо" собрало средств на благотворительных матчах Match for peace

"Год назад стартовала наша серия благотворительных матчей "Match for peace" и концертов "Save Ukraine". Тогда главной целью для нас было информирование международного сообщества об ужасной войне, которая пришла на нашу землю. Не менее важно, что благодаря поддержке болельщиков из своего мира" за 15 матчей и два концерта было собрано более 50 000 000 гривен финансовой помощи, перечисленной на нужды Министерства социальной политики для помощи Украине и украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в сотрудничестве с фандрейзинговой платформой UNITED 24, на средства, собранные во время благотворительных телемарафонов Save Ukraine в Берлине и Амстердаме, было восстановлено разрушенное отделение Черниговской больницы №3 и приобретены современные рентген-аппараты, уже работающие в режиме харьковских больницах и помогают врачам видеть, где именно застрял обломок от снаряда у раненого и достать его.