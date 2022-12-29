Стало відомо, що російський наркобарон Щипцов продовжує ховатися в Україні

Олександр Щипцов - лідер та організатор російського організованого злочинного угрупування "Хімпром", який тривалий час перебував у міжнародному розшуку Інтерполу та переховувався від правосуддя в Україні, у лютому-травні 2022 року було знято з розшуку. Зараз він продовжує перебувати в Україні.

За їх інформацією, причина вилучення картки Щипцова з Інтерполу - наявність в останнього українського громадянства, що заважало видати його Росії.

Як відомо, організоване злочинне угруповання "Хімпром" розвивало мережу збуту наркотиків через інтернет. Їхній оборот обчислювався величезними сумами - у ЗМІ повідомлялося десятки мільйонів доларів щомісяця, а російські силовики в результаті порушили у 2017 році проти "Хімпрому" справу про відмивання 2,4 млрд рублів.

Практично з самого початку "Хімпром" під проводом Яшина та його "соратників" перетворився з локального ОЗУ на міжнародну злочинну мережу - почалося масове вербування учасників угрупування в Україні.

За словами українського адвоката Дмитра Каленова, Щипцов, продовжуючи керувати "Хімпромом", у 2014 році легалізувався в Україні, незаконно отримавши український паспорт. Потрібно це було для того, щоб уникнути екстрадиції по лінії Інтерполу.Зараз Щипцов-Яшин-Печерський перебуває у розшуку за статтею КК РФ стаття 228: "виробництво та розповсюдження наркотичних речовин".

Як стало відомо редакції Delo, Яшин-Щипцов має ще один паспорт та посвідчення водія - Абрамов Валерій Сергійович, який проживає у Києві по вулиці Деревлянській.

"Наскільки нам відомо, у травні 2017 року він був оголошений у федеральний розшук Російської Федерації. У липні 2017 року, Щипцов був оголошений у міжнародний розшук через Інтерпол, тому щоб уникнути російського правосуддя, він перебуває на території України. Ще у 2014 році Щипцов отримує два фальшиві паспорти, перший на прізвище - Яшин Олександр Юрійович - місце народження Російська Федерація, другий на прізвище - Печерський Олександр Костянтинович - місце народження Республіка Молдова", - каже адвокат.

У 2019 році СБУ заявила про викриття угруповання Щипцова. Тоді слідством було встановлено, що наркоділки з 2014 року налагодили розгалужену мережу продажу наркотиків за криптовалюту на території країн колишнього СНД. Продаж проводився через інтернет-сайти та чат-боти в месенджері "Телеграм". Надалі криптовалюта переказувалась у готівку, а гроші легалізувалися в Україні.



З початком війни Росії проти України у лютому 2022 року для Щипцова змінилося багато чого. Оскільки влада припинила будь-які комунікації з представниками Росії, запит про екстрадицію Щипцова по лінії Інтерполу до РФ став неможливим. За даними редакції у період із лютого по травень 2022 року, Щипцов-Печерський перестав цікавити “Інтерпол”.

Проте, співрозмовники редакції у правоохоронних органах кажуть, що влітку 2022 року всі документи, які дозволяли Щипцову жити в Україні, були анульовані.

За даними журналістів, зараз Щипцов-Печерський затриманий українськими силовиками та перебуває у Волинському центрі тимчасового проживання іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні. На даний момент вирішується питання про екстрадицію Щипцова до РФ.