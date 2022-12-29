Стало известно, что российский наркобарон Щипцов продолжает прятаться в Украине

Александр Щипцов - лидер и организатор российской организованной преступной группировки "Химпром", длительное время находившийся в международном розыске Интерпола и скрывавшийся от правосудия в Украине, в феврале-мае 2022 года был снят с розыска. В настоящее время он продолжает находиться в Украине.

По их информации, причина изъятия карты Щипцова из Интерпола - наличие у последнего украинского гражданства, что мешало выдать его России.

Как известно, организованная преступная группировка "Химпром" развивала сеть сбыта наркотиков через Интернет. Их оборот исчислялся огромными суммами - в СМИ сообщалось десятки миллионов долларов ежемесячно, а российские силовики в результате возбудили в 2017 году против "Химпрома" дело об отмывании 2,4 млрд рублей.

Практически с самого начала "Химпром" под руководством Яшина и его "соратников" превратился из локального ОПГ в международную преступную сеть - началась массовая вербовка участников группировки в Украине.

По словам украинского адвоката Дмитрия Каленова, Щипцов, продолжая руководить "Химпромом", в 2014 году легализовался в Украину, незаконно получив украинский паспорт. Нужно это было во избежание экстрадиции по линии Интерпола. Сейчас Щипцов-Яшин-Печерский находится в розыске по статье УК РФ статья 228: "производство и распространение наркотических веществ".

Как стало известно редакции Delo, Яшин-Щипцов имеет еще один паспорт и водительское удостоверение - Абрамов Валерий Сергеевич, проживающий в Киеве по улице Деревлянской.

"Насколько нам известно, в мае 2017 года он был объявлен в федеральный розыск Российской Федерации. В июле 2017 года Щипцов был объявлен в международный розыск через Интерпол, поэтому во избежание российского правосудия он находится на территории Украины. Еще в 2014 году Щипцов получает два фальшивых паспорта, первый по фамилии - Яшин Александр Юрьевич - место рождения Российская Федерация, второй по фамилии - Печерский Александр Константинович - место рождения Республика Молдова", - говорит адвокат.

В 2019 году СБУ заявила о разоблачении группировки Щипцова. Тогда следствием было установлено, что наркодельцы с 2014 года наладили разветвленную сеть продаж наркотиков по криптовалюте на территории стран бывшего СНГ. Продажа производилась через интернет-сайты и чат-боты в мессенджере "Телеграмм". В дальнейшем криптовалюта обналичивалась, а деньги легализовались в Украине.

С началом войны России против Украины в феврале 2022 года для Щипцова многое изменилось. Поскольку власти прекратили какие-либо коммуникации с представителями России, запрос об экстрадиции Щипцова по линии Интерпола в РФ стал невозможен. По данным редакции в период с февраля по май 2022 года, Щипцов-Печерский перестал интересовать "Интерпол".

Однако собеседники редакции в правоохранительных органах говорят, что летом 2022 года все документы, позволявшие Щипцову жить в Украине, были аннулированы.

По данным журналистов, сейчас Щипцов-Печерский задержан украинскими силовиками и пребывает в Волынском центре временного проживания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно пребывают в Украине. На данный момент решается вопрос об экстрадиции Щипцова в РФ.