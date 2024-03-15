UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, що Надія Мейхер говорила про РФ до війни. Секрет розкрив Решетник

Де зараз Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)
Автор: Поліна Іваненко

Ведучий Григорій Решетник висловився щодо співачки Надії Мейхер, з якою він працював у минулому. На тлі повномасштабної війни РФ проти України артистка зникла з соцмереж та не розповідає, де перебуває. Втім, ведучий пригадав, що Мейхер казала про РФ декілька років тому.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Решетник розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк, яке вже вийшло на її YouTube-каналі.

Де зараз Мейхер

За словами Решетника, співачка може перебувати за кордоном. Він зазначив, що поважає артистку, але як творчу особистість.

"Я з Надією дуже багато працював, я її поважаю як творчу людину. Але в неї такий творчий шлях, що вона довго працювала і в російському шоубізнесі, і в Україні", - розповів Решетник.

"Вона, мабуть, за кордоном... В Європі, мені здається", - додав він.

Чому Мейхер мовчить про війну (фото: instagram.com/nadyameiher)

Що Мейхер думала про РФ

Ведучий пригадав, що про РФ говорила Мейхер. До повномасштабної війни співачка жила в Києві. І тоді вона не приховувала того, що не хоче жити на російській території.

"Часто казала, що їй некомфортно у великому сусідському мегаполісі, і вона не хоче там жити. І вони з чоловіком жили тут, але зараз, мабуть, визначились і зробили своє рішення", - зазначив Решетник.

"Я знаю, що вона не активна в соцмережах. Але я нічого не можу поганого сказати. Тому що це складно... Я думаю, що їй дуже складно, тому що все одно треба висловлювати позицію, треба приймати або темну сторону, або білу. В іншому разі це дуже сильно роз'їдає з середини", - додав він.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу