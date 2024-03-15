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Стало известно, что Надежда Мейхер говорила о РФ до войны. Секрет раскрыл Решетник

Где сейчас Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)
Автор: Полина Иваненко

Ведущий Григорий Решетник высказался по поводу певицы Надежды Мейхер, с которой он работал в прошлом. На фоне полномасштабной войны РФ против Украины артистка исчезла из соцсетей и не рассказывает, где находится. Впрочем, ведущий вспомнил, что Мейхер говорила о РФ несколько лет назад.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Решетник рассказал в интервью Алине Доротюк, которое уже вышло на ее YouTube-канале.

Где сейчас Мейхер

По словам Решетника, певица может находиться за границей. Он отметил, что уважает артистку, но как творческую личность.

"Я с Надеждой очень много работал, я ее уважаю как творческого человека. Но у него такой творческий путь, что она долго работала и в российском шоубизнесе, и в Украине", - рассказал Решетник.

"Она, наверное, за границей... В Европе мне кажется", - добавил он.

Почему Мэйхер молчит о войне (фото: instagram.com/nadyameiher)

Что Мейхер думала о РФ

Ведущий вспомнил, что о РФ говорила Мейхер. До полномасштабной войны певица жила в Киеве. И тогда она не скрывала того, что не хочет жить на российской территории.

"Часто говорила, что ей некомфортно в большом соседском мегаполисе, и она не хочет там жить. И они с мужем жили здесь, но сейчас, видимо, определились и сделали свое решение", - отметил Решетник.

"Я знаю, что она не активна в соцсетях. Но я ничего не могу плохого сказать. Потому что это сложно... Я думаю, что ей очень сложно, потому что все равно нужно выражать позицию, нужно принимать либо темную сторону, либо белую. В противном случае это очень сильно разъедает изнутри", - добавил он.

 

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