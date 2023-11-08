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Стало відомо, поруч з ким поховали Меттью Перрі

Меттью Перрі помер 28 жовтня (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Меттью Перрі, який помер 28 жовтня, поховали поруч з найзнаменитішими зірками Голлівуду. Але, схоже, його близькі та рідні хочуть поки що тримати точне місце його могили в таємниці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський таблоїд TMZ.

Де поховали Меттью Перрі

Як відомо, зірку серіалу "Друзі" поховали на приватному кладовищі Форест-Лон, що знаходиться в районі Голлівуд-Гіллз у Лос-Анджелесі.

Виявилося, що урну з прахом актора помістили в стіни Sanctuary of Treasured Love (укр. Святилище дорогоцінної любові) - приватної частини меморіального парку,  яка закрита для громадськості.

"Причина такої конфіденційності пов’язана з тим, хщо там поховані також такі культові зірки, як Керрі Фішер, Деббі Рейнольдс, Майкл Кларк Дункан, Ронні Джеймс Діо та інші великі знаменитості", - пише видання.

Могила Меттью Перрі (фото: tmz.com)

Крім того, судячи з усього, сім'я Перрі ще не зовсім готова до того, щоб шанувальники прибували до його могили.

Журналісти звернули увагу, що до понеділка на могилі Меттью після прощання з ним залишалася стояти величезна квіткова композиція. Однак у вівторок квіти зникли.

"Місце поховання Маттью ще офіційно не позначене. Але надгробки зазвичай завершують і встановлюють на могилі пізніше", - пише TMZ.

Квітів на могилі Меттью Перрі немає (фото: tmz.com)

Додамо, що на кладовищі Форест-Лон також покояться видатні голлівудські знаменитості українського походження.

Зокрема, там знаходяться могили "батька нуару" Едварда Дмитрика, актора Марті Фельдмана та режисера Бориса Сагала.

Меморіальний парк Форест-Лон (фото: Вікіпедія)

Раніше ми повідомляли, хто прийшов попрощатись із Меттью Перрі у Лос-Анджелесі.

Також ми писали, що відомий екстрасенс передбачив смерть Меттью Перрі за кілька днів до трагедії.

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