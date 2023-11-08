Стало відомо, поруч з ким поховали Меттью Перрі

Меттью Перрі, який помер 28 жовтня, поховали поруч з найзнаменитішими зірками Голлівуду. Але, схоже, його близькі та рідні хочуть поки що тримати точне місце його могили в таємниці.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський таблоїд TMZ.
Як відомо, зірку серіалу "Друзі" поховали на приватному кладовищі Форест-Лон, що знаходиться в районі Голлівуд-Гіллз у Лос-Анджелесі.
Виявилося, що урну з прахом актора помістили в стіни Sanctuary of Treasured Love (укр. Святилище дорогоцінної любові) - приватної частини меморіального парку, яка закрита для громадськості.
"Причина такої конфіденційності пов’язана з тим, хщо там поховані також такі культові зірки, як Керрі Фішер, Деббі Рейнольдс, Майкл Кларк Дункан, Ронні Джеймс Діо та інші великі знаменитості", - пише видання.
Могила Меттью Перрі (фото: tmz.com)
Крім того, судячи з усього, сім'я Перрі ще не зовсім готова до того, щоб шанувальники прибували до його могили.
Журналісти звернули увагу, що до понеділка на могилі Меттью після прощання з ним залишалася стояти величезна квіткова композиція. Однак у вівторок квіти зникли.
"Місце поховання Маттью ще офіційно не позначене. Але надгробки зазвичай завершують і встановлюють на могилі пізніше", - пише TMZ.
Квітів на могилі Меттью Перрі немає (фото: tmz.com)
Додамо, що на кладовищі Форест-Лон також покояться видатні голлівудські знаменитості українського походження.
Зокрема, там знаходяться могили "батька нуару" Едварда Дмитрика, актора Марті Фельдмана та режисера Бориса Сагала.
Раніше ми повідомляли, хто прийшов попрощатись із Меттью Перрі у Лос-Анджелесі.
Також ми писали, що відомий екстрасенс передбачив смерть Меттью Перрі за кілька днів до трагедії.