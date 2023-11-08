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Стало известно, рядом с кем похоронили Мэттью Перри

Мэттью Перри скончался 28 октября (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Мэттью Перри, который умер 28 октября, похоронили рядом с самыми знаменитыми звездами Голливуда. Но, похоже, его близкие и родные хотят пока держать точное место его могилы в тайне.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский таблоид TMZ.

Где похоронили Мэттью Перри

Как известно, звезду сериала "Друзі" похоронили на частном кладбище Форест-Лон, находящемся в районе Голливуд-Хиллз в Лос-Анджелесе.

Оказалось, что урну с прахом актера поместили в стены Sanctuary of Treasured Love (росс. Святилище драгоценной любви) - частной части мемориального парка, которая закрыта для общественности.

"Причина такой конфиденциальности связана с тем, что там похоронены также такие культовые звезды, как Керри Фишер, Дебби Рейнольдс, Майкл Кларк Дункан, Ронни Джеймс Дио и другие великие знаменитости", - пишет издание.

Могила Мэттью Перри (фото: tmz.com)

Кроме того, судя по всему, семья Перри еще не совсем готова к тому, чтобы поклонники приходили к его могиле.

Журналисты обратили внимание, что до понедельника на могиле Мэттью после прощания с ним оставалась огромная цветочная композиция. Однако во вторник цветы исчезли.

"Место захоронения Маттью еще официально не обозначено. Но надгробия обычно завершают и устанавливают на могиле позже", - пишет TMZ.

Цветов на могиле Мэттью Перри нет (фото: tmz.com)

Добавим, что на кладбище Форест-Лон также покоятся выдающиеся голливудские знаменитости украинского происхождения.

В частности, там находятся могилы "батька нуару" Эдварда Дмитрика, актера Марти Фельдмана и режиссера Бориса Сагала.

Мемориальный парк Форест-Лон (фото: Википедия)

Ранее мы сообщали, кто пришел попрощаться с Мэттью Перри в Лос-Анджелесе.

Также мы писали, что известный экстрасенс предсказал смерть Мэттью Перри за несколько дней до трагедии.

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