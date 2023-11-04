Меттью Перрі поховали у Лос-Анджелесі. Хто прийшов попрощатись із зіркою "Друзів" (фото, відео)

Меттью Перрі поховали у Лос-Анджелесі (фото: скріншот з відео)

54-річного актора Меттью Перрі провели в останню дорогу у колі його близьких і колег із серіалу "Друзі". Траурна служба відбулася на приватному і відомому кладовищі Форест-Лоун у Лос-Анджелесі, де свій вічний спочинок знайшли безліч знаменитих особистостей, серед яких Майкл Джексон і Елізабет Тейлор.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання TMZ.

У Лос-Анджелесі поховали Меттью Перрі Символічно, що кладовище Форест-Лоун розташоване менш ніж за милю від студії Warner Bros, де знімали серіал "Друзі". Меттью Перрі поховали у Лос-Анджелесі (фото: скріншот з відео) Американські таблоїди повідомили про захід, опублікувавши фотографії присутніх, зроблені здалеку. За даними видання TMZ, з актором прийшли попрощатись всі його п'ять колег з серіалу "Друзі", які виконали разом із Перрі головні ролі: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер. Меттью Перрі поховали у Лос-Анджелесі (фото: скріншот з відео) За декілька днів до цього вони випустили спільну заяву з приводу смерті Перрі. Не церемонії прощання також були присутні батько Перрі, Джон Беннетт Перрі, і його вітчим Кіт Моррісон. Загалом на похорон прийшли близько 20 людей. Нагадаємо, Меттью Перрі знайшли мертвим у своєму будинку у Лос-Анджелесі 28 жовтня. Причину смерті актора поки встановити не вдалося: тривають додаткові експертизи, зокрема токсикологічна перевірка.