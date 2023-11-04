Меттью Перрі поховали у Лос-Анджелесі. Хто прийшов попрощатись із зіркою "Друзів" (фото, відео)
54-річного актора Меттью Перрі провели в останню дорогу у колі його близьких і колег із серіалу "Друзі". Траурна служба відбулася на приватному і відомому кладовищі Форест-Лоун у Лос-Анджелесі, де свій вічний спочинок знайшли безліч знаменитих особистостей, серед яких Майкл Джексон і Елізабет Тейлор.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання TMZ.
У Лос-Анджелесі поховали Меттью Перрі
Символічно, що кладовище Форест-Лоун розташоване менш ніж за милю від студії Warner Bros, де знімали серіал "Друзі".
Меттью Перрі поховали у Лос-Анджелесі (фото: скріншот з відео)
Американські таблоїди повідомили про захід, опублікувавши фотографії присутніх, зроблені здалеку.
За даними видання TMZ, з актором прийшли попрощатись всі його п'ять колег з серіалу "Друзі", які виконали разом із Перрі головні ролі: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер.
Меттью Перрі поховали у Лос-Анджелесі (фото: скріншот з відео)
За декілька днів до цього вони випустили спільну заяву з приводу смерті Перрі.
Не церемонії прощання також були присутні батько Перрі, Джон Беннетт Перрі, і його вітчим Кіт Моррісон.
Загалом на похорон прийшли близько 20 людей.
Нагадаємо, Меттью Перрі знайшли мертвим у своєму будинку у Лос-Анджелесі 28 жовтня. Причину смерті актора поки встановити не вдалося: тривають додаткові експертизи, зокрема токсикологічна перевірка.
Нещодавно на смерть Меттью Перрі відреагувала його екс-наречна.
Також ми розповідали, що відомий екстрасенс передбачив трагедію з актором за кілька днів до того, як він потонув у гідромасажній ванні.