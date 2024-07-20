Переможець Євробачення-2024 Nemo виступить у Києві: де і коли відбудеться концерт

Про пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням МУЗВАР .

Де і коли відбудеться концерт NEMO

Зі сцени фестивалю ATLAS UNITED повідомили, що шоу відбудеться 7 березня 2025 року, о 19:00, у клубі Atlas.

Як пише Telegram-канал МУЗВАР, окрім власних треків Nemo інтригують спільним треком з alyona alyona та Jerry Heil, який буде презентовано на концерті.

Коли Nemo дасть концерт у Києві (фото: instagram.com/nemothings)

Нагадаємо, 24-річні швейцарські співак Nemo (справжнє ім’я Немо Меттлер), які здобув перемогу в пісенному конкурсі Євробачення 2024 з піснею "The Code" раніше висловив своє захоплення українськими співачками аlyona alyona та Jerry Heil, які цьогоріч також виступали на конкурсі.

Зокрема, виконавець зазначив, що аlyona alyona та Jerry Heil - дивовижні люди й українці навіть не уявляють, які цінні таланти вони мають.

Артист заявив, що дуже сподівається на подальшу дружбу з дівчатами.