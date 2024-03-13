Стало відомо, в якому форматі й коли відбудуться всеукраїнські шкільні олімпіади
Всеукраїнські шкільні олімпіади у поточному навчальному році проходитимуть у різних форматах - згідно з відповідним наказом Міністерства освіти й науки.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на МОН розповідає, як і коли проходитимуть шкільні олімпіади в Україні.
Які з олімпіад проходитимуть очно
Згідно з наказом Міністерства освіти й науки України №314 від 12 березня 2024 року про проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2023/2024 навчальному році, більшість із них проходитимуть очно.
В очній формі буде проведено IV етап олімпіад з астрономії, біології, болгарської мови та літератури, географії, інформатики, інформаційних технологій, історії, математики, правознавства, румунської мови та літератури, словацької мови та літератури, угорської мови та літератури, української мови і літератури, фізики та хімії.
Які з олімпіад проходитимуть дистанційно
У дистанційній формі проведуть цьогоріч олімпіади:
- з мови іврит та єврейської літератури
- з новогрецької мови та літератури
- з польської мови
Олімпіад з яких предметів цього року не буде
У зв'язку з воєнним станом в Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ не планують проводити цього року олімпіади з таких предметів:
- англійської мови
- іспанської мови
- французької мови
- німецької мови
- технологій (трудового навчання)
- економіки
- екології
- педагогіки
- психології
Дати проведення шкільних олімпіад
Згідно з інформацією МОН, строки проведення шкільних олімпіад такі:
- астрономія - з 31 березня до 5 квітня 2024 року
- біологія - з 8 квітня до 12 квітня 2024 року
- болгарська мова та література - з 2 квітня до 5 квітня 2024 року
- географія - з 1 квітня до 4 квітня 2024 року
- інформатика - з 29 березня до 2 квітня 2024 року
- інформаційні технології - з 26 березня до 30 березня 2024 року
- історія - з 4 квітня до 7 квітня 2024 року
- математика - з 18 березня до 22 березня 2024 року
- мова іврит та єврейська література - з 9 квітня до 11 квітня 2024 року (дистанційно)
- новогрецька мова та література - з 16 квітня до 17 квітня 2024 року (дистанційно)
- польська мова - з 16 квітня до 17 квітня 2024 року (дистанційно)
- правознавство - з 22 березня до 26 березня 2024 року
- румунська мова та література - з 27 березня до 30 березня 2024 року
- словацька мова та література - з 27 березня до 30 березня 2024 року
- угорська мова та література - з 27 березня до 30 березня 2024 року
- українська мова та література - з 25 березня до 29 березня 2024 року
- фізика - з 24 березня до 29 березня 2024 року
- хімія - з 22 березня до 27 березня 2024 року
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