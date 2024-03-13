Стало відомо, в якому форматі й коли відбудуться всеукраїнські шкільні олімпіади

Всеукраїнські шкільні олімпіади у поточному навчальному році проходитимуть у різних форматах - згідно з відповідним наказом Міністерства освіти й науки.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на МОН розповідає, як і коли проходитимуть шкільні олімпіади в Україні.

Які з олімпіад проходитимуть очно

Згідно з наказом Міністерства освіти й науки України №314 від 12 березня 2024 року про проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2023/2024 навчальному році, більшість із них проходитимуть очно.

В очній формі буде проведено IV етап олімпіад з астрономії, біології, болгарської мови та літератури, географії, інформатики, інформаційних технологій, історії, математики, правознавства, румунської мови та літератури, словацької мови та літератури, угорської мови та літератури, української мови і літератури, фізики та хімії.

Які з олімпіад проходитимуть дистанційно

У дистанційній формі проведуть цьогоріч олімпіади:

з мови іврит та єврейської літератури

з новогрецької мови та літератури

з польської мови

Олімпіад з яких предметів цього року не буде

У зв'язку з воєнним станом в Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ не планують проводити цього року олімпіади з таких предметів:

англійської мови

іспанської мови

французької мови

німецької мови

технологій (трудового навчання)

економіки

екології

педагогіки

психології

Дати проведення шкільних олімпіад

Згідно з інформацією МОН, строки проведення шкільних олімпіад такі: