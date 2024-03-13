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Стало відомо, в якому форматі й коли відбудуться всеукраїнські шкільні олімпіади

Середа 13 березня 2024 18:40
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Стало відомо, в якому форматі й коли відбудуться всеукраїнські шкільні олімпіади Всеукраїнські шкільні олімпіади проходитимуть у різних форматах (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Всеукраїнські шкільні олімпіади у поточному навчальному році проходитимуть у різних форматах - згідно з відповідним наказом Міністерства освіти й науки.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на МОН розповідає, як і коли проходитимуть шкільні олімпіади в Україні.

Які з олімпіад проходитимуть очно

Згідно з наказом Міністерства освіти й науки України №314 від 12 березня 2024 року про проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2023/2024 навчальному році, більшість із них проходитимуть очно.

В очній формі буде проведено IV етап олімпіад з астрономії, біології, болгарської мови та літератури, географії, інформатики, інформаційних технологій, історії, математики, правознавства, румунської мови та літератури, словацької мови та літератури, угорської мови та літератури, української мови і літератури, фізики та хімії.

Які з олімпіад проходитимуть дистанційно

У дистанційній формі проведуть цьогоріч олімпіади:

  • з мови іврит та єврейської літератури
  • з новогрецької мови та літератури
  • з польської мови

Олімпіад з яких предметів цього року не буде

У зв'язку з воєнним станом в Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ не планують проводити цього року олімпіади з таких предметів:

  • англійської мови
  • іспанської мови
  • французької мови
  • німецької мови
  • технологій (трудового навчання)
  • економіки
  • екології
  • педагогіки
  • психології

Дати проведення шкільних олімпіад

Згідно з інформацією МОН, строки проведення шкільних олімпіад такі:

  • астрономія - з 31 березня до 5 квітня 2024 року
  • біологія - з 8 квітня до 12 квітня 2024 року
  • болгарська мова та література - з 2 квітня до 5 квітня 2024 року
  • географія - з 1 квітня до 4 квітня 2024 року
  • інформатика - з 29 березня до 2 квітня 2024 року
  • інформаційні технології - з 26 березня до 30 березня 2024 року
  • історія - з 4 квітня до 7 квітня 2024 року
  • математика - з 18 березня до 22 березня 2024 року
  • мова іврит та єврейська література - з 9 квітня до 11 квітня 2024 року (дистанційно)
  • новогрецька мова та література - з 16 квітня до 17 квітня 2024 року (дистанційно)
  • польська мова - з 16 квітня до 17 квітня 2024 року (дистанційно)
  • правознавство - з 22 березня до 26 березня 2024 року
  • румунська мова та література - з 27 березня до 30 березня 2024 року
  • словацька мова та література - з 27 березня до 30 березня 2024 року
  • угорська мова та література - з 27 березня до 30 березня 2024 року
  • українська мова та література - з 25 березня до 29 березня 2024 року
  • фізика - з 24 березня до 29 березня 2024 року
  • хімія - з 22 березня до 27 березня 2024 року

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як абітурієнтам знайти конкретну спеціальність у вишах.

Читайте також, на які спеціальності планують підняти конкурсний бал.

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