Стало известно, в каком формате и когда состоятся всеукраинские школьные олимпиады
Всеукраинские школьные олимпиады в текущем учебном году будут проходить в разных форматах - согласно соответствующему приказу Министерства образования и науки.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на МОН рассказывает, как и когда будут проходить школьные олимпиады в Украине.
Какие из олимпиад будут проходить очно
Согласно приказу Министерства образования и науки Украины №314 от 12 марта 2024 года о проведении IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам в 2023/2024 учебном году, большинство из них будут проходить очно.
В очной форме будет проведен IV этап олимпиад по астрономии, биологии, болгарскому языку и литературе, географии, информатике, информационным технологиям, истории, математике, правоведению, румынскому языку и литературе, словацкому языку и литературе, венгерскому языку и литературе, украинскому языку и литературе, физике и химии.
Какие из олимпиад будут проходить дистанционно
В дистанционной форме проведут в этом году олимпиады:
- по языку иврит и еврейской литературе
- по новогреческому языку и литературе
- по польскому языку
Олимпиад по каким предметам в этом году не будет
В связи с военным положением в Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ не планируют проводить в этом году олимпиады по следующим предметам:
- английскому языку
- испанскому языку
- французскому языку
- немецкому языку
- технологиям (трудовому обучению)
- экономике
- экологии
- педагогике
- психологии
Даты проведения школьных олимпиад
Согласно информации МОН, сроки проведения школьных олимпиад таковы:
- астрономия - с 31 марта по 5 апреля 2024 года
- биология - с 8 апреля по 12 апреля 2024 года
- болгарский язык и литература - с 2 апреля по 5 апреля 2024 года
- география - с 1 апреля по 4 апреля 2024 года
- информатика - с 29 марта по 2 апреля 2024 года
- информационные технологии - с 26 марта по 30 марта 2024 года
- история - с 4 апреля по 7 апреля 2024 года
- математика - с 18 марта по 22 марта 2024 года
- язык иврит и еврейская литература - с 9 апреля по 11 апреля 2024 года (дистанционно)
- новогреческий язык и литература - с 16 апреля по 17 апреля 2024 года (дистанционно)
- польский язык - с 16 апреля по 17 апреля 2024 года (дистанционно)
- правоведение - с 22 марта по 26 марта 2024 года
- румынский язык и литература - с 27 марта по 30 марта 2024 года
- словацкий язык и литература - с 27 марта по 30 марта 2024 года
- венгерский язык и литература - с 27 марта по 30 марта 2024 года
- украинский язык и литература - с 25 марта по 29 марта 2024 года
- физика - с 24 марта по 29 марта 2024 года
- химия - с 22 марта по 27 марта 2024 года
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