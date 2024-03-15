Стало відомо, коли завершиться навчання у школах Київської області

Літні канікули тішитимуть українських школярів вже незабаром. Нещодавно в Київській ОДА визначились, коли закінчується навчальний рік у школах області, а також коли почнуть працювати тимчасові екзаменаційні центри й пришкільні табори.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на брифінг заступниці голови Київського обласної державної адміністрації Жанни Осипенко розповідає, до чого готуватися школярам і їхнім батькам.
За словами Осипенко, навчальні заняття в школах Київської області завершаться до 31 травня.
У червні 2024 року будуть працювати:
Влітку працюватиме також програма "КЕЧ", реалізована освітньою фундацією Go Global за підтримки дитячого фонду ООН UNICEF Ukraine. Її мета:
Крім того, будуть реалізовані й інші проекти, які допомагатимуть учням подолати освітні втрати. Заняття відбуватимуться, зокрема, в цифрових освітніх центрах.
Реальні дати й тривалість канікул для українських школярів затверджують на місцях - в кожній окремій школі, місті, громаді чи області.
Нині у більшості регіонів України на тлі повномасштабного вторгнення РФ терміни (і наявність) канікул можуть залежати від:
Водночас ще раніше в Міністерстві освіти й науки повідомляли, що поточний навчальний рік в умовах воєнного стану буде дещо довшим, ніж зазвичай - з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.
При цьому орієнтовний графік весняних канікул - з 25 до 31 березня 2024 року.
Останні дзвоники у більшості шкіл можуть пройти 31 травня поточного року. Водночас до 28 червня 2024 року можуть тривати компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, атестація та інші заходи освітньої програми.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в якому форматі й коли відбудуться всеукраїнські шкільні олімпіади.
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