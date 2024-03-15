Стало известно, когда закончится учеба в школах Киевской области

Когда в школах Киевской области завершится обучение

По словам Осипенко, учебные занятия в школах Киевской области завершатся до 31 мая.

В июне 2024 года будут работать:

временные экзаменационные центры

пришкольные лагеря

хабы по наверстанию образовательных потерь

кружки и секции

Летом будет работать также программа "КЕЧ", реализованная образовательным фондом Go Global при поддержке детского фонда ООН UNICEF Ukraine. Ее цель:

проведение занятий для учащихся начальных классов (в том числе на территориях, наиболее пострадавших от военных действий)

восполнение пробелов в навыках чтения, письма и счета детей

Кроме того, будут реализованы и другие проекты, помогающие учащимся преодолеть образовательные потери. Занятия будут проходить, в частности, в цифровых образовательных центрах.

Когда у школьников Украины весенние каникулы

Реальные даты и продолжительность каникул для украинских школьников утверждают на местах - в каждой отдельной школе, городе, общине или области.

В настоящее время в большинстве регионов Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ сроки (и наличие) каникул могут зависеть от:

ситуации безопасности

температурного режима

ситуации со светом (электроэнергией)

В то же время еще ранее в Министерстве образования и науки сообщали, что текущий учебный год в условиях военного положения будет несколько длиннее обычного - с 1 сентября 2023 года до 28 июня 2024 года.

При этом ориентировочный график весенних каникул - с 25 по 31 марта 2024 года.

Последние звонки в большинстве школ могут пройти 31 мая этого года. В то же время, до 28 июня 2024 года могут продолжаться компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь, аттестация и другие мероприятия образовательной программы.