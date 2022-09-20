Стало відомо, коли в Україні з'явиться iPhone 14 і скільки він коштуватиме

Коли почнуться продажі?

З 9 вересня українці вже можуть робити передзамовлення на новий iPhone 14. Придбати можна всі моделі, окрім тієї, що має шильдик (значок) Plus. Apple віддадуть її в продаж 7 жовтня.

До речі, це вперше корпорація випускає нові моделі зі значним часовим проміжком.

Дату офіційного продажу "айфона" в Україні назвати не може ніхто. Це пов'язано з логістичними труднощами та безпековою ситуацією в країні.

За словами експертів, в реальності офіційний продаж розпочнеться через кілька тижнів, хоча ритейлери обіцяють стартувати "з дня на день".

А скільки коштує?

Стандартний iPhone 14 на 128 ГБ коштуватиме не менше 40 000 гривень, а на 512 ГБ обійдеться вам у 56 000 гривень.

Pro-версія iPhone 14 стартуватиме від 54 000 гривень (чим більший обсяг пам'яті, тим вища вартість).

Ціна тієї самої моделі з шильдиком Plus становить 54 000 гривень.

Традиційно версія Pro Max є найдорожчою. Мінімальна ціна "найкозирнішого" телефона сьогодні складає більше 60 000 гривень.

У деяких магазинах цифрової техніки зараз діють акційні ціни на обмежену кількість нових iPhone.

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У чому особливості нового iPhone?

Новий iPhone 14 оснащено знімною задньою скляною панеллю. Такого не було в жодному смартфоні Apple після iPhone 4S. Така фішка значно економить кошти, які ви можете витратити на ремонт, адже тепер телефон не потрібно розбирати повністю.

Верхня частина екрана тепер суцільна, без "моноброви". Натомість на дисплеї з'явилася овальна область Dynamic Island, де відбиваються дії, які виконують на пристрої. Загалом на Dynamic Island можна утримувати до 10 функцій.

У новому "айфоні" завжди увімкнений дисплей, на якому видно час і віджети екрана блокування. Така функція може бути корисною, якщо ви хочете просто перевірити час або сповіщення.

До того ж iPhone 14 обладнали інтелектуальним зниженням яскравості та оновленою системою економії заряду.