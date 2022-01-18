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Открыть машину Айфоном: у каких авто появится такая функция

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Вторник 18 января 2022 18:10
Открыть машину Айфоном: у каких авто появится такая функция BMW 5-серии можно открыть смартфоном Apple (Фото: carbuzz.com)
Автор: Александр Мороз

Функция Apple CarKey больше не будет эксклюзивной для моделей BMW. Вскоре она появится на автомобилях Hyundai и Genesis.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

В настоящее время функция Apple CarKey доступна лишь для некоторых моделей BMW, таких как 5-я серия, но вскоре она может быть предложена и для машин Hyundai и Genesis.

Открыть машину Айфоном: у каких авто появится такая функция

Это удобное приложение было представлено на Всемирной конференции разработчиков Apple в 2020 году, но поначалу не было воспринято автопроизводителями. После некоторой паузы эту полезную функцию взял на вооружение лишь баварский бренд BMW. Теперь же, по словам аналитика Марка Гурмана из Bloomberg, эта опция появится на южнокорейских марках Hyundai и Genesis в конце этого года.

Открыть машину Айфоном: у каких авто появится такая функция

Как именно работает система? Смартфон iPhone либо часы Apple взаимодействуют с дверной ручкой автомобиля с помощью протокола NFC – того самого, с помощью которого мы расплачивается за покупки в супермаркете. Оказавшись внутри, водитель кладет свой гаджет на считыватель NFC или беспроводное зарядное устройство, чтобы завести машину. Тем, у кого есть устройство новее iPhone 11, благодаря чипу U1 даже не нужно доставать телефон из кармана.

Apple CarKey по умолчанию не использует идентификацию, поэтому все, что вам нужно сделать, это просто нажать и открыть дверь. Компания Apple гарантирует безопасность процесса, а операционная система iOS также использует информацию о вашем местоположении и идентификаторе Apple ID для предотвращения мошеннического доступа.

Открыть машину Айфоном: у каких авто появится такая функция

Ключи от машины можно также загрузить в умные часы Apple Watch, что делает процесс еще более удобным.

Напомним, что Apple тщательно охраняет информацию о том, как развивается ее автомобильный проект. Используя патенты, поданные технологическим гигантом, лизинговая компания Vanarama представила свое видение будущего Apple Car.

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