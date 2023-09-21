Стало відомо, коли в Україні з'явиться 5G

Михайло Федоров розповів, коли в Україні запрацює 5G. Крім того, зараз у Міністерстві працюють над покращенням 4G-зв'язку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю міністра цифрової трансформації виданню Forbes.
Федоров зазначив, що ведуться перемовини з однією компанією про запуск швидкісного інтернету в Україні. Таким чином пілотний запуск 5G може відбутися вже у 2024 році.
"Також працюємо над поліпшенням 4G. Під час повномасштабної війни багато обладнання переміщено для посилення певних регіонів. Протягом останнього року погіршувався зв’язок. Проте ситуація змінюється", - додав міністр.
5G - це п'яте покоління мобільних мереж чи п'яте покоління бездротових систем. Ця мережа є швидшою, ніж 4G. Зараз швидкість мобільної мережі досягає 21 мегабайта на секунду. Водночас 5G обіцяє швидкість в 1 гігабайт на секунду. Таким чином у багатьох користувачів може зникнути потреба у використанні домашнього інтернету.
5G активно використовують 72 країни світу, а 137 країн все ще на стадії випробування мережі.
Крім кращої швидкості інтернету, запуск 5G дозволить розвивати галузі розробок безпілотних автомобілів, хірургічних операцій на відстані чи роботизованої промисловості.
У 2017 році п'ятий Президент України Петро Порошенко підписав указ про впровадження 5G на території нашої держави.
У 2019 році Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із північноамериканським інвестором Пітером Фойо та обговорив розвиток телекомунікаційних технологій, а також заявив, що Україна готова до співпраці у цій галузі.
У 2021 році Кабінет Міністрів випустив указ про початок тестування мобільної мережі 5G в Україні. Цього ж року провели публічне тестування бездротового зв'язку п'ятого покоління.
Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення Росії завадило цьому.
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