Стало известно, когда в Украине появится 5G

Михаил Федоров рассказал, когда в Украине заработает 5G. Кроме того, сейчас в Министерстве работают над улучшением 4G связи.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью министра цифровой трансформации изданию Forbes.
Федоров отметил, что ведутся переговоры с одной компанией по запуску скоростного интернета в Украине. Таким образом пилотный запуск 5G может состояться уже в 2024 году.
"Также работаем над улучшением 4G. Во время полномасштабной войны много оборудования перемещено для усиления определенных регионов. За последний год ухудшалась связь. Однако ситуация меняется", - добавил министр.
5G - это пятое поколение мобильных сетей или пятое поколение беспроводных систем. Эта сеть быстрее чем 4G. Сейчас скорость мобильной сети достигает 21 мегабайта в секунду. В то же время, 5G обещает скорость в 1 гигабайт в секунду. Таким образом, у многих пользователей может исчезнуть потребность в использовании домашнего интернета.
5G активно используют 72 страны мира, а 137 стран все еще находятся на стадии испытания сети.
Помимо лучшей скорости интернета, запуск 5G позволит развивать отрасли разработок беспилотных автомобилей, хирургических операций на расстоянии или роботизированной промышленности.
В 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о внедрении 5G на территории нашего государства.
В 2019 году Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с североамериканским инвестором Питером Фойо и обсудил развитие телекоммуникационных технологий, а также заявил, что Украина готова к сотрудничеству в этой области.
В 2021 году Кабинет Министров выпустил указ о начале тестирования мобильной сети 5G в Украине. В этом же году провели публичное тестирование беспроводной связи пятого поколения.
Полноценный запуск 5G в Украине должен состояться в 2022 году, однако полномасштабное вторжение России помешало этому.
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