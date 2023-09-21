Стало відомо, коли в Україні з'явиться 5G

Михайло Федоров розповів, коли в Україні запрацює 5G. Крім того, зараз у Міністерстві працюють над покращенням 4G-зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю міністра цифрової трансформації виданню Forbes .

Коли в Україні запустять 5G

Федоров зазначив, що ведуться перемовини з однією компанією про запуск швидкісного інтернету в Україні. Таким чином пілотний запуск 5G може відбутися вже у 2024 році.

"Також працюємо над поліпшенням 4G. Під час повномасштабної війни багато обладнання переміщено для посилення певних регіонів. Протягом останнього року погіршувався зв’язок. Проте ситуація змінюється", - додав міністр.

Що таке 5G та навіщо він потрібен

5G - це п'яте покоління мобільних мереж чи п'яте покоління бездротових систем. Ця мережа є швидшою, ніж 4G. Зараз швидкість мобільної мережі досягає 21 мегабайта на секунду. Водночас 5G обіцяє швидкість в 1 гігабайт на секунду. Таким чином у багатьох користувачів може зникнути потреба у використанні домашнього інтернету.

5G активно використовують 72 країни світу, а 137 країн все ще на стадії випробування мережі.

Крім кращої швидкості інтернету, запуск 5G дозволить розвивати галузі розробок безпілотних автомобілів, хірургічних операцій на відстані чи роботизованої промисловості.

5G вже збиралися запустити в Україні

У 2017 році п'ятий Президент України Петро Порошенко підписав указ про впровадження 5G на території нашої держави.

У 2019 році Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із північноамериканським інвестором Пітером Фойо та обговорив розвиток телекомунікаційних технологій, а також заявив, що Україна готова до співпраці у цій галузі.

У 2021 році Кабінет Міністрів випустив указ про початок тестування мобільної мережі 5G в Україні. Цього ж року провели публічне тестування бездротового зв'язку п'ятого покоління.

Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення Росії завадило цьому.