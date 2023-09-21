Стало известно, когда в Украине появится 5G

Михаил Федоров рассказал, когда в Украине заработает 5G. Кроме того, сейчас в Министерстве работают над улучшением 4G связи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью министра цифровой трансформации изданию Forbes .

Когда в Украине запустят 5G

Федоров отметил, что ведутся переговоры с одной компанией по запуску скоростного интернета в Украине. Таким образом пилотный запуск 5G может состояться уже в 2024 году.

"Также работаем над улучшением 4G. Во время полномасштабной войны много оборудования перемещено для усиления определенных регионов. За последний год ухудшалась связь. Однако ситуация меняется", - добавил министр.

Что такое 5G и зачем он нужен

5G - это пятое поколение мобильных сетей или пятое поколение беспроводных систем. Эта сеть быстрее чем 4G. Сейчас скорость мобильной сети достигает 21 мегабайта в секунду. В то же время, 5G обещает скорость в 1 гигабайт в секунду. Таким образом, у многих пользователей может исчезнуть потребность в использовании домашнего интернета.

5G активно используют 72 страны мира, а 137 стран все еще находятся на стадии испытания сети.

Помимо лучшей скорости интернета, запуск 5G позволит развивать отрасли разработок беспилотных автомобилей, хирургических операций на расстоянии или роботизированной промышленности.

5G уже собирались запустить в Украине

В 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о внедрении 5G на территории нашего государства.

В 2019 году Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с североамериканским инвестором Питером Фойо и обсудил развитие телекоммуникационных технологий, а также заявил, что Украина готова к сотрудничеству в этой области.

В 2021 году Кабинет Министров выпустил указ о начале тестирования мобильной сети 5G в Украине. В этом же году провели публичное тестирование беспроводной связи пятого поколения.

Полноценный запуск 5G в Украине должен состояться в 2022 году, однако полномасштабное вторжение России помешало этому.