Стало відомо, коли пройде НМТ 2024 та які предмети будуть обов'язковими

Стало відомо, коли в Україні абітурієнти будуть складати НМТ 2024, а також які предмети стануть обов'язковими на іспитах.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на офіційній сторінці МОН у Facebook.
МОН затвердило, що цьогоріч національний мультипредметний тест проведуть з 14 травня до 19 липня. Це термін основної та додаткової сесій іспитів.
Абітурієнт складе всі іспити протягом одного дня. Перші 120 хвилин виділяють на два предмети. Після цього для вступників зроблять 20-хвилинну перерву й вони продовжать роботу протягом нових 120 хвилин над іще двома предметами.
До переліку обов'язкових входять:
Серед предметів на вибір можна обрати:
Раніше ми розповідали, як проходить вступ 2024 у коледжі, технікуми та училища.
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