Стало известно, когда пройдет НМТ 2024 и какие предметы будут обязательны

Стало известно, когда в Украине абитуриенты будут сдавать НМТ 2024, а также какие предметы станут обязательными на экзаменах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост на официальной странице МОН в Facebook.
МОН утвердило, что в этом году национальный мультипредметный тест будет проведен с 14 мая по 19 июля. Это термин основной и дополнительной сессий экзаменов.
Абитуриент сдаст все экзамены в течение одного дня. Первые 120 минут выделяют на два предмета. После этого для поступающих сделают 20-минутный перерыв и они продолжат работу в течение новых 120 минут над еще двумя предметами.
В список обязательных входят:
Среди предметов по выбору можно выбрать:
Ранее мы рассказывали, как проходит поступление 2024 в колледжи, техникумы и училища.
Читайте также, почему украинские вузы могут поднять стоимость обучения.