Стало відомо, коли проведуть щорічний Радіодиктант єдності

Коли відбудеться Радіодиктант

Попри війну в Україні цьогоріч щорічний радіодиктант відбудеться як завжди 9 листопада в День української писемності та мови.

"Сьогодні це особливо важливо, адже ми бачимо, що війна в Україні йде не лише за збереження наших територій, війна йде за збереження нашої ідентичності. Це флешмоб поваги до нашої культури, це можливість долучитися до спільної дії, яка об'єднує всіх нас", - зазначив член правління Суспільного мовлення Дмитро Хоркін.

Авторкою тексту цьогорічного диктанту стане українська письменниця та режисерка Ірина Цілик, а звучатиме він голосом народної артистки Ади Роговцевої.

Як долучитися до написання

9 листопада об 11:00 підготуйте аркуш паперу, ручку та вмикайте хвилі Українського Радіо або Радіо Культура. Водночас флешмоб буде наживо транслюватися на телеканалах Суспільного мовлення та онлайн.

"Де б ви не були, де б не знаходились, пишіть Радіодиктант національної єдності разом з нами. Ми не перевіряємо знання, це не форма контролю. Ми хочемо, щоб цей диктант писали люди різних професій та інтересів, щоб показати всьому світу, як нас багато. Головне, що ми всі об’єднаємося", - наголошують організатори.

Що зміниться цього року

Оминути увагою події в Україні просто неможливо, тому написання Радіодиктанту-2022 адаптовано до умов воєнного часу.

У зв'язку з тим, що за кордоном вимушено опинилися мільйони наших громадян у різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту.

Нагадаємо, що Радіодиктант національної єдності з'явився у 2000 році. З того часу його проводять щорічно 9 листопада. Учасники також мають змогу надіслати свої диктанти на перевірку, щоб згодом оголосили ім'я найграмотнішого українця чи українки.